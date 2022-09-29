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Зурабишвили наградила певицу Натию Тодуа орденом чести

Зурабишвили наградила певицу Натию Тодуа орденом чести

Президент Грузии Саломе Зурабишвили наградила орденом чести певицу Натию Тодуа. Награда была вручена исполнительнице за вклад в развитие грузинского музыкального искусства, его популяризацию за рубежом и успешную творческую деятельность.

"Молодежи и всем мы должны показать, в чем перспектива и какая она, объединенная Грузия, о которой мы мечтаем... Необходимо больше культуры, поскольку культура нас объединяет", – сказала президент Грузии.

23-летняя певица Натия Тодуа стала известна после победы в седьмом сезоне немецкого аналога популярного вокального шоу "Голос" – The Voice of Germany.

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