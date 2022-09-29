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Российское правительство получило право запрещать автоперевозки грузов компаниям из недружественных стран

Российское правительство получило право запрещать автоперевозки грузов компаниям из недружественных стран

Правительство России сможет запрещать автомобильные грузоперевозки по РФ для компаний из недружественных стран, такой указ подписал президент РФ Владимир Путин.

"Предоставить правительству РФ полномочие по установлению запрета на осуществление международных автомобильных перевозок грузов по территории РФ грузовыми транспортными средствами, принадлежащими иностранным перевозчикам, зарегистрированным в иностранных государствах, которые ввели в отношении граждан РФ и российских юридических лиц ограничительные меры в сфере международных автомобильных перевозок грузов", - сказано в документе.

В указе уточняется, что, согласно документу, при введении такого запрета правительство должно определить срок его действия, перечень стран, которые запретили грузоперевозки, виды перевозок, которые будут запрещены, и условия, при которых запрет не применяется.

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