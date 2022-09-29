Россия увеличит чартеры в Египет

29 сен. 13:32

Пассажирский авиаперевозчик Red Wings с ноября запустит чартеры из Москвы и еще четырех город России в Египет, сообщает пресс-служба АТОР.

Самолеты начнут взлетать из Домодедово в Хургаду с 1 ноября по вторникам, субботам и воскресеньям, в Шарм-эль-Шейх - по вторникам, четвергам и субботам.

Уточняется, что дополнительно к стоимости билета пассажир оплачивает топливный сбор - $25 в одну сторону. В цену перевозки уже включены багаж (10 кг) и ручная кладь (5 кг).

Также в конце ноября рейсы на курорты Египта стартуют из Владикавказа, Сочи, Махачкалы и Минеральных Вод.