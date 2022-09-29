РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Страны БРИКС могут создать общую валюту

Страны БРИКС могут создать общую валюту

Международное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прорабатывает вопрос создания единой расчетной валюты, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

"В том числе обсуждается <...> идея возможности и перспективы создания общей единой расчетной валюты на основе валют стран БРИКС", - сказал он на дискуссии клуба "Валдай".

Далее Князев отметил, что в настоящее время "идет активное изучение и проработка темы механизмов обмена финансовой информацией и финансовых расчетов между странами БРИКС", передает ТАСС.

1240 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version