Страны БРИКС могут создать общую валюту

29 сен. 13:29

Международное объединение БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) прорабатывает вопрос создания единой расчетной валюты, заявил в четверг посол по особым поручениям МИД России, су-шерпа России в БРИКС Павел Князев.

"В том числе обсуждается <...> идея возможности и перспективы создания общей единой расчетной валюты на основе валют стран БРИКС", - сказал он на дискуссии клуба "Валдай".

Далее Князев отметил, что в настоящее время "идет активное изучение и проработка темы механизмов обмена финансовой информацией и финансовых расчетов между странами БРИКС", передает ТАСС.