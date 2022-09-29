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Дагестан через восемь лет станет обувным центром России

Дагестан через восемь лет станет обувным центром России

Уже до 2030 года в рамках проекта "Город обувщиков" Дагестан реализует инвестиционные проекты по строительству новых и модернизации действующих обувных фабрик региона, инвестировав в обувную промышленность 6,9 млрд рублей, - сообщил начальник отдела машиностроительного комплекса управления промышленности и инновации Минпромторга республики Абакар Омаров.

"Стратегический проект "Город обувщиков" - один из пяти "прорывных" проектов, отобранных заместителями председателя правительства Российской Федерации - кураторами федеральных округов. Его реализация окажет положительное влияние на показатели социально-экономического развития Дагестана", - поведал Омаров, передает "Интерфакс".

В Дагестане сейчас ежегодно производится 3 млн пар обуви, к 2030 году планируется довести объемы производства до 10 млн пар обуви в год. Также в республике работает единственное в России предприятие по производству пресс-форм для литья подошвы, которые раньше закупались в Китае, Турции, Польше и других странах. Это полностью импортозамещающее производство, оно запущено в прошлом году на Буйнакской обувной фабрике, - отметил Омаров, подчеркнув: сейчас предприятие выпускает 100 пресс-форм в месяц и уже заключило договоры на поставку своей продукции с российскими и белорусскими компаниями.

Кроме того, до конца текущего года на обувной фабрике "ДОФ+" планируется запустить производство супинаторов для обуви, которое тоже станет импортозамещающим: на территории России аналогичные производства отсутствуют.

Также Дагестан планирует развивать собственные модельные марки обуви, а также расширить диапазон выпускаемой в регионе детской обуви.

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