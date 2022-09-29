В Адыгее открылась первая умная спортплощадка

29 сен. 12:53

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил о том, что республика представила на X Международном форуме "Россия - спортивная держава" первую умную спортплощадку, возведенную в рамках нового федерального проекта "Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)".

По его словам, площадка расположена на базе 22-й гимназии Майкопа и оснащена всем необходимым оборудованием и инвентарем для занятий легкой атлетикой, футболом, волейболом, баскетболом и воркаутом. "Здесь продумано все до мельчайших деталей", - обратил внимание Кумпилов.