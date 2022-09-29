Опрос показал, сколько россияне отдыхали этим летом

29 сен. 12:50

Россияне этим летом потратили на отпуск в среднем 38 605 тыс рублей на человека, причем отдых длился 30 дней. Такие результаты дал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

"С 2018 г. показатель колебался в пределах 28-33 дней. Женщины отдыхали в этом году чуть больше (32 дня против 28 дней у мужчин)", - вытекает из его данных.

Что касается трат на отпуск, то этот показатель почти не изменился с прошлого года (38 858 руб.), но превысил уровень 2020 года на 6 013 руб., или на 18%.

Больше всего денег ушло на отдых у молодежи от 25 до 35 лет - 50 067 тыс рублей. Меньше всего потратили пожилые люди в возрасте от 60 лет - 25 059 тыс рублей.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" был устроен 3 сентября.