Карачаево-Черкесия завершает энергоподготовку к зиме

29 сен. 12:46

Специалисты "Россети Северный Кавказ" в рамках подготовки энергообъектов филиала "Карачаево-Черкесскэнерго" к осенне-зимнему периоду выполнили ремонт 137 км линий электропередачи различного класса напряжения, информирует пресс-служба организации.

Уточняется, что специалисты отремонтировали 216 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и 16 трансформаторов распределительных сетей. На подстанциях 110/35 кВ обновление коснулось 186 коммутационных устройств.

Также специалисты очистили в рамках ремонтных работ и просеки в охранных зонах ЛЭП на площади в 32 га. На объектах, снабжающих энергией курорты Теберда, Домбай и Архыз специалисты филиала выполнили капитальный ремонт и техническое обслуживание 21 трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и 10 ЛЭП 10/0,4 кВ.

Кроме того, к зиме были подготовлены линии электропередачи 35/110 кВ "Зеленчук – Буково", "Буково – Архыз", "Зеленчук - Лунная поляна", "Касаева – Теберда", "Зеленчукская ГАЭС – Касаева", "Теберда – Горная", "Горная – Гоначхир".