Власти работают над решением проблемы с картами "Мир" в Турции

29 сен. 12:42

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила о проработке решения проблемы использования карт "Мир" в Турции.

Она отметила, что власти страны следят за ситуацией с картами "Мир" в Турции. "Причины понятны – это попытки ряда стран блокировать работу российской карты за рубежом, - написала Догузова в своем Telegram-канале.

По ее словам, необходимо понимать, что иностранные партнеры принимают решение по использованию "Мир" в своей инфраструктуре самостоятельно. "Тем не менее возможные пути решения проблемы сейчас прорабатываются", - добавила глава Ростуризма.