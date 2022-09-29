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Крупнейший турецкий Ziraat Bankаsi прекратил работу с системой "Мир"

Крупнейший турецкий Ziraat Bankаsi прекратил работу с системой &quot;Мир&quot;

Крупнейший в Турции Ziraat Bankasi прекратил обслуживание карт российской платежной системы "Мир", - сообщил сегодня генеральный директор Альпаслан Чакар.

Отвечая на вопрос, проводятся ли сейчас финансовые операции с системой "Мир", представитель Ziraat Bankfsi сказал: "Нет, не проводятся", - передает РИА Новости.

Накануне агентство Блумберг со ссылкой на неназванного высокопоставленного турецкого чиновника сообщило, что турецкие государственные банки Halkbank, Ziraat Bankasi и VakıfBank решили прекратить использование российской платежной системы "Мир". В то же время представитель Ziraat Bankasi заверял, что в банке не получали уведомлений о прекращении работы системы "Мир". О том же заявляли и представители Halkbank и VakıfBank.

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