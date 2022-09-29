"Зачем нам туристы?": с какими проблемами столкнулся Дагестан на пути к мечте

Говоря об итогах летней туристической кампании в России, надо признать, что данная сфера практически импортозаместилась. По данным Ростуризма, общее число отдохнувших с мая по август на российских курортах составило 25 млн - больше, чем в 2021 году и в допандемийном 2019 году. Этому поспособствовали закрытие воздушной зоны и визовые ограничения, введенные для россиян.

Последние заявления руководства страны на Восточном экономическом форуме дали четко понять, что тенденция популяризации внутреннего туризма сохранится. В этой связи нельзя не отметить курорты Северного Кавказа, где лидером по росту интереса туристов прошедшим летом стал Дагестан. Турпоток туда вырос не менее, чем на 30%. Да, туристов, как и в 2021 и 2020 годах в республике было довольно много, и уже кажется, что летом путешественников в Дагестане будет больше, чем местных жителей. Но все ли удачно складывается в регионе с туризмом?

Стоит сказать, что Дагестан в допандемейное время не пользовался популярностью среди туристов, а ковид, закрытие границ и уже современные ограничения показали неполную готовность республики встречать гостей из разных уголков планеты, особенно в больших количествах. С какими проблемами столкнулся Дагестан при развитии туристической сферы? Попытаемся их разобрать.

Первой и самой важной проблемой, с которой столкнулась республика при восстановлении туризма, стало отсутствие подходящей инфраструктуры. В регионе нет достаточного числа отелей и гостиниц, отвечающих современным требованиям, в результате туристам приходится заниматься поиском съема комнаты или квартиры. При таком раскладе путешественники могут остаться разочарованными отдыхом, ведь ожидания не всегда совпадают с реальностью.

Второй проблемой стала острая нехватка квалифицированных кадров, а как известно, "кадры решают все". В Дагестане в качестве экскурсовода может выступить любой человек, при этом, хотя вам подробно расскажут о школе смешанных единоборств и даже о ее выходцах, вряд ли вы узнаете, сколько лет Махачкале. Апогеем стал инцидент с гидом в Дербенте, где девушка называла исторических личностей "Пашкой", "Петькой" или "Катькой". Гиду со своей работой пришлось попрощаться, однако негативный отпечаток от этой истории остался.

Третья и неприятная для дагестанцев проблема - это, как оказалось, сами туристы. Вернее, их внешний вид. Дагестан, издревле славившийся гостеприимством, все больше становится местом обсуждения одежды и поведения жителей из других регионов России. Визит Наташи Королевой с мужем в аул Гуниб не стал исключением. При этом стоит согласиться, что многие туристы не до конца знакомы с Дагестаном (удивительно), а кто-то и впервые узнал о нем.

Еще стоит выделить тот факт, что многие дагестанские предприниматели пытаются заработать на путешественниках при помощи роста цен, а это провоцирует негатив со стороны местных жителей, которые в наплыве туристов видят причину подорожания товаров.

Есть и другие проблемы Дагестана в туристической сфере, а указанные выше являются самыми обсуждаемыми. Что же делать для того, чтобы Дагестан стал туристическим центром, как уже давно об этом говорилось? Во-первых, банальное - работать. Пандемия дала большой толчок развитию туризма в республике, но останавливаться на этом нельзя. Необходимо сделать так, чтобы Дагестан был популярным не только среди туристов, но и среди инвесторов, которые готовы вкладывать в регион средства для появления новых отелей и хостелов. Возможно, тогда дагестанцам не придется выгонять из квартир своих земляков.

Если говорить о кадрах, в которых нуждается республика, то они есть, но их не хватает. При таких обстоятельствах остро встает вопрос о создании центров повышения квалификаций и проведении регулярной аттестации действующих сотрудников туристических агентств.

А что касается облика туристов? Есть дюжина способов объяснить человеку, что внешний вид того или иного туриста может не соответствовать традициям места, в котором он находится в данный момент. Но не стоит набрасываться с оскорблениями на каждого гражданина в шортах, который сделал шаг из аэропорта Махачкалы. Тем более благодаря туристам у многих дагестанцев появилась занятость и возможность сделать Дагестан еще лучше и красивее.