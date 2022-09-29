В Карабудахкентском районе Дагестана "КамАз" протаранил маршрутку, есть жертвы

29 сен. 12:07

Сегодня в Карабудахкентском районе Дагестана грузовой "КамАЗ" столкнулся с пассажирским микроавтобусом и двумя легковушками, погибли четыре человека и 10 человек пострадали, - сообщили в пресс-службе МВД региона.

По предварительной информации, ДТП произошло сегодня утром на 819-м км автодороги "Кавказ", из-за отказа тормозной системы водитель грузовика не справился с управлением и столкнулся с "Газелью", а затем - с "Нивой" и "ВАЗ-2109".

"В результате ДТП водитель "КамАЗа" и трое пассажиров "Газели" погибли на месте происшествия. Еще 10 участников аварии с различными травмами доставлены в медучреждения Махачкалы", - цитирует собеседника РИА Новости.

Информация предварительная, обстоятельства происшествия уточняются, - уточнили в МВД региона.