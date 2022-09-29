Никол Пашинян провоцирует оружейный скандал Армении с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил сегодня союзников республики в срыве поставок оружия на сотни миллионов долларов. Конкретные имена названы не были, но намек ясен – речь о России.

Обвинения прозвучали во время рассказа Пашиняна в парламенте о ходе реформы вооруженных сил Армении. Чтобы объяснить, почему в течение двух лет после тотального разгрома армянской войск в Карабахской войне республике так и не удалось восстановить армию и сегодня она проваливает каждую попытку вооруженного нападения на позиции Азербайджана, премьер-министр решил сослаться, как обычно, на внешние обстоятельства.

"У нас есть случаи, когда сотни миллионов долларов выплачены, однако обязательства по поставкам не выполнены, в том числе странами-союзниками. Это болезненные реалии, и мы должны глубоко проанализировать ситуацию", - заявил он, добавив, что срывы поставок нацелены на принуждение Армении к отказу от независимости, государственности и территориальной целостности.

Сказано не так много слов, но они неизбежно порождают очередной оружейный скандал между Арменией и Россией, подобный тому, что разгорелся в конце февраля 2021 года, когда Никол Пашинян в проходном интервью заявил, что российские ракеты "не взрываются или взрываются на 10%". Заговорить об этом ему пришлось из-за обнаружения на освобожденных территориях Азербайджана остатков ракеты "Искандер". Внутри Армении эти слова породили короткий военно-политический кризис, завершившийся массовыми отставками в Генштабе ВС, а в отношениях с России вызвали резкое похолодание.

Если тогда Пашинян говорил, что Россия поставляет некачественные вооружения (находя в этом причину поражения Армении в Карабахской войне), то сегодня сказал, что Россия оружие просто перестала привозить. Официальных союзников у Армении не так много, и вычислить адресата упрека армянского премьера довольно просто, ведь ни с Ираном, ни с Грузией Ереван явно не хочет портить отношения. А против Москвы в республике в последние месяцы ведется активная и все нарастающая кампания, куда включаются и кровопролитные столкновения с Азербайджаном с целью создать политические условия для выхода Армении из ОДКБ.

Обвинения в срыве поставок безусловно оскорбительны. Россия выполняет все заказы в срок и в соответствии со всеми контрактными обязательствами. Никто в мире, кроме Армении, не жалуется на российские вооружения – и это при том, что значительная доля армяно-российских контрактов заключалась под российские же кредиты. То есть Ереван договаривался с Москвой продать ему оружие даже не в рассрочку, а буквально в долг, но теперь заявляет, что платил вперед, но военную технику так и не получил. Прямо сказать это Никол Пашинян не может, но масла в огонь подливает все больше.

На самом деле все проблеме с вооружениями, которые возникали у ВС Армении, происходили по вине армянского правительства. К примеру, известный случай с покупкой Ереваном четырех истребителей Су-30СМ с самого начала был политической аферой. Во-первых, четыре самолета даже не приближали армянские ВВС к паритету с ВВС Азербайджана, для этого требовалось приобрести в разы больше Су-30СМ, но у Армении просто не было таких денег даже в кредит. Во-вторых, после войны выяснилось, что истребители были куплены без боекомплекта, а потому не могли использоваться в боях. Но армянские власти все равно их купили, чтобы заявить об укреплении оккупационных сил передовой военной техникой.

Ставка на медийный эффект вместо реального укрепления армии понятна: у Армении в любом случае не было ресурсов для удержания оккупированных территорий Азербайджана при возобновлении полномасштабных боевых действий. Денег у Еревана хватало только на то, чтобы говорить о своей непобедимости. В конечном счете это привело к уничтожению оккупационных войск Армении в Карабахской войне. В дни Отечественной войны Азербайджана весь мир увидел, насколько плохо устроены и даже заброшены оборонительные укрепления ВС Армении на захваченной азербайджанской земле, насколько слабо мотивированы армянские солдаты и офицеры, насколько дезорганизованы армянские войска.

Та же картина наблюдается и сегодня. У Армении, сжегшей последние деньги и потерявшей тысячи военных убитыми, ранеными и дезертирами осенью 2020 года, нет ресурсов на перевооружение армии. Но когда Николу Пашиняну задают вопрос, почему армянские войска проигрывают в каждом новом бое на границе с Азербайджаном, он не говорит правду, он пользуется случаем, чтобы лишний раз выступить против союзничества Армении с Россией. Постепенно его риторика приобретает все более и более серьезный характер, и у каждого антироссийского выпада обязательно есть вторая часть – призыв к Западу заменить РФ.

Вот и сегодня, пожаловавшись, что неназванный союзник хочет лишить Армению государственности и территорий, Никол Пашинян обратился к международному сообществу с просьбой разместить вдоль армяно-азербайджанской границы миротворческие силы либо ООН, либо ОБСЕ. На самом деле для закрытия вопроса о территориальной целостности Азербайджана и Армении Еревану нужно делимитировать границы в диалоге с Баку и подписать мирный договор – но армянские власти этого не делают, поскольку для них основной целью является сейчас ослабление связей с Россией, а не решение собственных территориальных проблем. Отсюда блокада работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации и желание завезти на свою землю международных миротворцев.

Уже есть сведения, что правящая партия "Гражданский договор" обсуждает процедуру выхода Армении из ОДКБ. Все факты и утечки в совокупности говорят о том, что процесс политического ухода Еревана на Запад набирает обороты и от заявлений скоро перейдет к практическим шагам. Режим Никола Пашиняна стремится сменить союзника, и сегодняшняя провокация скандала в сфере военно-технического сотрудничества – одна из попыток разжечь конфликт Армении с Россией.