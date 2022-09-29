Иран: Афганистану угрожает появление террористических группировок

29 сен. 11:52

Терроризм и возможное появление террористических группировок представляет серьезную угрозу для Афганистана, его соседей, региона и международного сообщества, - заявила на заседании Совбеза ООН по Афганистану заместитель постоянного представителя Ирана при ООН Захра Эршади.

Сообщения о появлении террористических группировок в Афганистане вызывают тревогу, и афганские власти должны взять на себя обязательство бороться с терроризмом, обеспечивая принятие всех необходимых мер для защиты дипломатических и консульских учреждений от любого вреда и предотвращения нападений на дипломатические объекты, дипломатических агентов и консульских сотрудников.

"Афганистан больше не должен становиться безопасным местом для террористических группировок разного толка", подчеркнула иранский дипломат, передает иранское информационное агентство ИРНА.

В недавнем докладе ООН по Афганистану говорится, что страна сталкивается с нарастающим гуманитарным кризисом, экономическим коллапсом и проблемами в создании инклюзивного правительства, а основные права женщин и девочек, включая доступ к образованию, игнорируются. Международное сообщество должно продолжать оказывать помощь Афганистану, а санкции против некоторых лиц и групп в стране не должны становиться препятствием для сотрудничества с ней в гуманитарной, экономической областях или в области развития, - добавила Захра Эршади.