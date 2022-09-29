В Грузии пропало более 2,6 тыс музейных предметов

29 сен. 11:39

Глава Минкультуры Грузии Тея Цулукиани сообщила о бесследном исчезновении более 2,6 тыс музейных предметов согласно данным еще не завершенной инвентаризации. По ее словам, в дальнейшем, это число будет увеличиваться.

"Это т. н. исчезнувшие экспонаты... Хотя в случае со многими из них есть следы того, куда они были временно вывезены. И мы можем работать над их возвращением", - сказала министр в эфире телеканала "Имеди".

В то же время есть и те предметы, "следов" которых уже не найти, их сейчас – более 2,6 тыс.