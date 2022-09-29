Крыша фабрики обрушилась в Жамбылской области, есть жертва

29 сен. 11:37

Крыша фабрики обрушилась в Жамбылской области, о ЧП сообщает Polisia.kz.

Инцидент случился 13 сентября. После полудня в отдел полиции Сарысуского района поступил сигнал из районной больницы о том, что в результате обрушения крыши на Центральной обогатительной фабрике ТОО "Казфосфат" с травмами были доставлены трое сотрудников, которые в момент ЧП работали внутри здания.

Еще один рабочий, мужчина пятидесяти восьми лет, погиб на месте.

Ведется досудебное расследование по статье "Нарушение правил охраны труда" УК Казахстана, ведется проверка, назначены экспертизы.