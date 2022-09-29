РУС ENG
Карабахское возрождение Северный кавказ Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Крыша фабрики обрушилась в Жамбылской области, есть жертва

Крыша фабрики обрушилась в Жамбылской области, есть жертва

Крыша фабрики обрушилась в Жамбылской области, о ЧП сообщает Polisia.kz.

Инцидент случился 13 сентября. После полудня в отдел полиции Сарысуского района поступил сигнал из районной больницы о том, что в результате обрушения крыши на Центральной обогатительной фабрике ТОО "Казфосфат" с травмами были доставлены трое сотрудников, которые в момент ЧП работали внутри здания.

Еще один рабочий, мужчина пятидесяти восьми лет, погиб на месте.

Ведется досудебное расследование по статье "Нарушение правил охраны труда" УК Казахстана, ведется проверка, назначены экспертизы.

1205 просмотров
Поделиться:
Распечатать:
Подписывайтесь на наш Телеграм канал

РЕКЛАМА

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео


English version