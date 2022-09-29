В России за сутки прибавилось почти 39 тысяч больных коронавирусом

29 сен. 11:31

За минувшие сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло на 38 739, умерли от болезни 109 человек, - сообщили в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

В Москве новых случаев 3 216, в Санкт-Петербурге - 1 782, в Подмосковье – 1 282. В Краснодарском крае – 675, в Ставропольском крае - 678, в Крыму - 320, в Дагестане - 51, в Кабардино-Балкарии - 98, в Адыгее - 84, в Карачаево-Черкесии - 90, в Чечне - 24, в Северной Осетии - 78, в Ингушетии - 40.

Количество выздоровевших после ковида увеличилось за сутки на 57 937 против 61 515 днем ранее, до 19 979 763.

За сутки в России госпитализировали 3 154 заразившихся ковидом против 3 300 днем ранее. Число госпитализаций увеличилось в 32 регионах и уменьшилось в 46, еще в 7 ситуация осталась без изменений.

Днем ранее в стране зарегистрировали 40 017 случаев заражения и 111 смертей, всего с начала пандемии - 20 948 470 и 387 163 соответственно.