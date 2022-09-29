Хакеры атакуют Казахстан

29 сен. 11:26

Мощные кибератаки совершаются на казахстанский сегмент интернета на протяжении нескольких дней, они продолжаются и сегодня утром, рассказали в АО "Государственная техническая служба".

"На данный момент техническими специалистами ведутся работы по нейтрализации угроз", - сказано в сообщении компании.

Уточняется, что атаки влияют на работу интернет-соединений во всех регионах Казахстана.

В компании добавили, что нарастающая вредоносная активность началась 24 сентября и с тех пор постоянно росла, а пик атак пришелся на вчерашний день.

"Для DDoS-атаки использовались сети из зараженных компьютеров и IoT-устройств, называемые ботнетами", - пояснили специалисты.