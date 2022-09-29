Главная Новости Токаев и Дворкович обсудили сотрудничество Казахстана и FIDE 29 сен. 11:11 705 просмотров Новости Россия Казахстан Общество Спорт Касым-Жомарт Токаев Аркадий Дворкович Ещё ... Поделиться: Распечатать: Подписывайтесь на наш Телеграм канал РЕКЛАМА ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ В Казахстане появились два новых праздника Токаев поставил задачу как можно скорее перевести учебники в Казахстане в цифровой формат Токаев расставил приоритеты: Москва – союзник, Пекин – партнер Туркестан получит статус духовно-исторической столицы Казахстана Лента новостей 11:39 В Грузии пропало более 2,6 тыс музейных предметов 11:37 Крыша фабрики обрушилась в Жамбылской области, есть жертва 11:31 В России за сутки прибавилось почти 39 тысяч больных коронавирусом 11:26 Хакеры атакуют Казахстан 11:13 В донских Шахтах пылает магазин стройматериалов 10:57 2023 год был объявлен в Азербайджане "Годом Гейдара Алиева" 10:57 В середине октября Астана примет сразу три международных форума 10:39 СМИ: будущей ночью Финляндия закроет свою границу для туристов из России 10:32 В Пятигорске "заминировали" все школы 10:19 Страшное ДТП унесло две жизни в Дагестане Видео В посольстве Азербайджана в Москве отметили День памяти Иранские "шахиды" атакуют ВСУ Мнение Ибрагимова. Иран: международная повестка "Лишь бы не было ядерной войны": Запад готов договориться с Путиным по Украине Борис Межуев: Либо Запад и Украина пойдут на уступки, либо мировая война В музее Востока открылась выставка к 100-летию образования Адыгеи