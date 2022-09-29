В середине октября Астана примет сразу три международных форума

29 сен. 10:57

В середине следующего месяца, 13-14 октября, в столице Казахстана пройдут сразу три крупных международных форума, - сообщила пресс-служба МИД страны.

"Министерство иностранных дел Республики Казахстан объявляет об открытии аккредитации иностранных журналистов для освещения: 13 октября – VI Саммит Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА); 14 октября – Заседание Совета глав государств Содружества Независимых Государств (СНГ) и 14 октября – Саммит "Центральная Азия – Россия", - отмечается в сообщении ведомства, передает Sputnik Казахстан.

О программах мероприятий будет сообщено дополнительно, - добавили в пресс-службе.

Известно, что президент РФ Владимир Путин планирует прибыть в Астану 12 октября для участия в совещании по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА) и в саммите СНГ.