СМИ: будущей ночью Финляндия закроет свою границу для туристов из России

29 сен. 10:39

Нынешней ночью граница Финляндии будет закрыта для российских туристов, - пишет со ссылкой на свои источники крупнейшая газета Финляндии Helsingin sanomat.

"Новые пограничные правила должны вступить в силу уже сегодня вечером, если только правительство на своем заседании, которое начнется в 13:00, не изменит график, который уже был предварительно согласован", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Напомним, как сообщил ранее министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто, было принято принципиальное решение по запрету въезда россиян в страну с туристическими целями и для транзита в другие страны ЕС, а также отмене льготного получения виз по причине владения недвижимостью. С 19 сентября Финляндия является единственной приграничной страной ЕС, чья сухопутная граница открыта для россиян.