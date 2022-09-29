Страшное ДТП унесло две жизни в Дагестане

29 сен. 10:19

Автокатастрофа произошла накануне на автотрассе "Ботаюрт - Львовский-1" в Хасавюртовском районе, об этом сообщает Госавтоинспекция Дагестана.

По данным ведомства, 56-летний местный житель, будучи за рулем LADA Granta, во время поворота налево столкнулся с движущимся во встречном направлении BMW-750, за рулем которого был 21-летний житель Кизилюртовского района.

В результате водитель LADA и его 34-летняя пассажирка получили тяжкие телесные повреждения, от которых скончались на месте аварии.

Водитель второго автомобиля и 49-летняя женщина, также ехавшая в LADA, госпитализированы.