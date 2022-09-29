В ММТП заработала своя судоходная компания

29 сен. 10:16

Махачкалинский морской торговый порт (ММТП) обзавелся собственной судоходной компанией, - сообщил сегодня пресс-секретарь порта Алик Абдулгамидов.

"В ММТП создана собственная судоходная компания: для реализации идеи нового руководителя порта Рустама Керимова о создании в сфере морских транспортных услуг нового перевозчика коллективу предприятия понадобилось около трех месяцев", - рассказал Абдулгамидов, передает ТАСС.

Портовики разработали около десяти комплектов нормативных документов, необходимых для реализации международных и национальных требований в области обеспечения безопасности мореплавания и охраны судов.

"Судоходная компания уже прошла все необходимые процедуры для регистрации, получила лицензии-разрешения и готова к работе. Мы стремимся быть ближе к своим клиентам, осваиваем новые направления деятельности, создаем максимально комфортные условия для грузовладельцев, совершенствуем транспортную инфраструктуру", - цитирует пресс-служба слова и. о. генерального директора ММТП Рустама Керимова.

Пока сухогрузный флот порта состоит из трех судов, которые будут заниматься перевозкой навальных, генеральных и сухих грузов в международном транспортном коридоре "Север-Юг". "Мы считаем очень перспективным развитие торговых отношений с Ираном, поэтому ММТП планирует организовать линию с двухразовым заходом в порты Ирана в течение месяца", - заключил Керимов.