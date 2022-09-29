"Лукойл" расширит разработку новых проектов в Казахстане

29 сен. 10:04

Глава правительства Казахстана Алихан Смаилов встретился с российским предпринимателем Вагитом Алекперовым, сообщает пресс-служба премьер-министра республики.

Стороны обсудили реализацию совместных проектов в части проведения геологоразведки и разработки нефтяных месторождений, а также модернизации буровых установок, логистики и налогообложения.

Смаилов отметил, что Казахстан намерен продолжить совместную работу и определять новые возможные направления сотрудничества.

В свою очередь Алекперов подчеркнул, что "Лукойл" планирует и дальше расширять инвестиции в республике и заниматься разработкой новых проектов.