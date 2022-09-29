ЕС в рамках новых санкций может ввести ограничения против ряда компаний РФ

29 сен. 9:56

В новых предложения Евросоюза по санкциям против России фигурирует алмазодобывающее предприятие "Алроса" и ряд других российских компаний, пишет интернет-издание "Еврообсервер", уточняя, что новые ограничения не предполагает других мер в отношении алмазодобывающей отрасли.

В связи с этим предприятию "Алроса" может грозить замораживание активов и запрет на финансовые операции.

Сейчас сроки введения новых санкций ЕС против нефтяной, сталелитейной и лесной промышленностей не называются.

Послы ЕС обсудят окончательное решение по санкциям в пятницу, 30 сентября.