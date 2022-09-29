Россия намерена поставлять больше зерна в Алжир

29 сен. 9:52

Россия планирует нарастить экспорт пшеницы в Алжир, такое сообщение распространил Минсельхоз РФ по итогам заседания российско-алжирской межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству.

Оно прошло под председательством главы ведомства Дмитрия Патрушева и министра сельского хозяйства и развития сельских районов Алжира Мохаммеда Абдельхафида Хенни.

Патрушев отметил, что российские власти обращают особое внимание на развитие торговли сельхозпродукцией, включая наращивание поставок зерна.

"Хочу поблагодарить алжирских коллег за последовательное смягчение требований к импорту зерновой продукции. Это позволило нашим экспортерам увеличить поставки пшеницы на алжирский рынок. Вместе с тем в текущих условиях для дальнейшего наращивания объемов экспорта предстоит провести большую совместную работу", - обратил внимание министр.