У России появилась своя противопневмококковая вакцина

29 сен. 9:52

В России зарегистрировали вакцину для профилактики пневмококковой инфекции "Пневмотекс" отечественной биофармацевтической компании "Нанолек", - сообщили в пресс-службе компании.

"На прошлой неделе была зарегистрирована вакцина пневмококковая полисахаридная конъюгированная адсорбированная тринадцативалентная отечественного производства. Полный производственный цикл вакцины будет осуществляться в России. Вакцина будет доступна для граждан РФ бесплатно", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

"Пневмотекс" разрешена для применения и среди детей, и среди взрослых. Наличие этой вакцины обеспечит устойчивость поставок и уверенность государства в том, что жители России будут обеспечены препаратом, - отметил первый заместитель генерального директора компании "Нанолек" Максим Стецюк.

Напомним, пневмококковая инфекция может вызывать тяжелые осложнения, инвалидность и смерть детей раннего возраста, она чаще других инфекций приводит к пневмонии и бактериальным отитам у детей до пяти лет. Также пневмококк считается одной из причин синуситов и бактериальных менингитов и может привести к сепсису.