Крым интегрируется в российский футбол

29 сен. 9:50

Футбольная национальная лига организовала рабочую группу по вопросу интеграции клубов Крыма и Севастополя в российский чемпионат, сообщили РИА Новости в пресс-службе организации.

В августе на заседании президиума ФНЛ было рассмотрено письмо Крымского футбольного союза о включении клубов региона в состав участников соревнований под эгидой ФНЛ. По итогам было принято решение о создании совместной рабочей группы, которая проанализирует готовность профессиональных клубов Крыма к интеграции.

"Создана рабочая группа по теме интеграции футбольных клубов Крыма и Севастополя в чемпионат России, планируется проведение видеоконференции с участием представителей федераций Крыма и Севастополя. Возглавил группу Наиль Измайлов", - заявили в пресс-службе.