Свет погаснет во Владикавказе и нескольких районах Осетии

29 сен. 9:43

Электроснабжение ряда абонентов будет приостановлено во Владикавказе и нескольких районах Осетии 29 сентября, информирует пресс-служба "Россети Северный Кавказ".

Сообщается, что начиная с 9.00 под ограничение попали дома жителей улиц М. Горького (97-117, 114-132), Пионеров (19-37, 16-30), Годовикова (7-27, 8-30), Гудованцева (28-46, 27-47), Побежимого (2-32, 1-47, 66-72), З. Магкаева (1-61,71-73), Куйбышева (110-114, 87-91) регионального центра. Эелектроснабжение будет восстановлено до 17.00.

Начиная с 10.00 электричество перестанет поступать жителям улиц Гостелло (156-170, 73а-в), Тургеневская (110-122, 125-133), Нальчинская (38-48, 51-67), Первомайская (26-30). Ограничения по этим адресам снимут в 13.00.

Также электроснабжение будет приостановлено и в селениях Нижний Ларс - с 10.00 до 12.00, а также в Редант-2, где электричества не будет с 10.00 до 15.00, уточнили в пресс-службе.