СМИ: Еврокомиссия все же предложила ввести потолок цен на российский газ

29 сен. 9:31

Под давлением многих стран Евросоюза Еврокомиссия (ЕК) выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российский газ, - сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

"Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе, передает ТАСС.

В то же время ЕК лишь частично реагирует на пожелания членов Евросоюза: она предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ, но может и ограничить его цену при производстве электроэнергии, чтобы тоже снизить ее стоимость.