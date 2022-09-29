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СМИ: Еврокомиссия все же предложила ввести потолок цен на российский газ

СМИ: Еврокомиссия все же предложила ввести потолок цен на российский газ

Под давлением многих стран Евросоюза Еврокомиссия (ЕК) выступила с новыми инициативами по возможному ограничению цен на газ в Европе, предложив, в частности, установить потолок цен на российский газ, - сообщило агентство DPA со ссылкой на имеющийся в его распоряжении документ.

"Главная цель ЕС - гарантировать более низкие цены для потребителей этой зимой", - отмечается в документе, передает ТАСС.

В то же время ЕК лишь частично реагирует на пожелания членов Евросоюза: она предлагает установить максимально возможную цену на газ из РФ, но может и ограничить его цену при производстве электроэнергии, чтобы тоже снизить ее стоимость.

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