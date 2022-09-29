Какая погода ожидает Россию в октябре

29 сен. 9:26

В Россию в октябре придет потепление, температура воздуха будет около нормы. Такую погоду спрогнозировал научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, октябрь ожидается теплее по отношению к климату, чем сентябрь. Вильфанд сказал, что активный листопад в центре страны обычно начинается во второй половине октября, подчеркнув, что сейчас листва опадает неактивно.

"Золотая осень наступает, если говорить о яркости красок. Но солнце, конечно, будет только периодически пока что" - приводит слова синоптика ТАСС.