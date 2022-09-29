Раиси заявил о возможности открыть центры для диалога

29 сен. 9:25

Президент Ирана Эбрахим Раиси прокомментировал инцидент со смертью Махсы Амини, обратившись к иранскому народу.

По его словам, если в ходе проверки будут выявлены какие-либо правонарушения в этом вопросе, обязательно будет открыто уголовное дело.

Раиси пояснил, что заключение судмедэкспертизы пока не готово, оно будет представлено в ближайшие дни.

Говоря об акциях протеста в Иране в последние дни, президент отметил, что могут быть открыты центры для диалога, критики и даже протестов по ряду проблем - такая возможность закреплена и в конституции страны.

"Ни при каких обстоятельствах нельзя допускать посягательств на жизнь и имущество граждан. Нельзя допускать нарушения какими-то лицами общественного порядка", - подчеркнул Раиси.