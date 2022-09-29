В Казахстане появились два новых праздника

29 сен. 9:11

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон, исключающий День первого президента страны из списка государственных праздников, - сообщила его пресс-служба.

"Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам кинематографии, культуры и праздников", - говорится в сообщении.

Поправки исключают День первого президента, приходящийся на 1 декабря, из списка государственных праздников, также вносятся изменения в законодательство, которое устанавливает национальным праздником День республики - 25 октября и государственным праздником День независимости - 16 декабря. Ранее День независимости имел статус национального.