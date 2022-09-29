СМИ: в Швеции нашли четвертую утечку газа из "Северных потоков"

29 сен. 8:58

Шведская береговая охрана обнаружила еще одну утечку газа из газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток - 2", - сообщила сегодня газета Svenska Dagbladet со ссылкой на представителя ведомства.

По его данным, из четырех утечек две находятся в экономической зоне Швеции, еще две - в датской экономической зоне.

Напомним, в понедельник, 26 сентября, в течение нескольких часов были обнаружены три утечки на "Северном потоке -1" и "Северном потоке - 2". Первая из них была выявлена на "Северном потоке - 2" вблизи датского острова Борнхольм. Затем зафиксировали две утечки на "Северном потоке-1". Позже шведские сейсмологи заявили, что зарегистрировали в понедельник два взрыва на маршрутах залегания трубопроводов.