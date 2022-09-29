СМИ: Россия сможет продавать долги иностранных государств

29 сен. 8:44

Правительство России с 2023 года сможет передавать право требования к иностранным государствам по долгам неподсанкционным структурам, работающим в странах-должниках, пишет газета "РБК" со ссылкой на материалы к проекту бюджета.

Эти структуры смогут выкупать долги своих стран – такая схема даст возможность обеспечить получение средств по долгам других стран в федеральный бюджет в обход ограничений, введенных Западом. При этом расчеты планируется проводить в тех валютах, которым не грозят санкции.

Соответствующий пункт планируется внести в проект федерального бюджета.