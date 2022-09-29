Иран готов производить автомобили совместно с "АвтоВАЗом"

29 сен. 8:28

Иран хотел бы заключить с российской компанией "АвтоВАЗ" соглашение о совместном производстве автомобилей, - заявил председатель совета директоров Ассоциации производства запчастей Ирана Наджафи Манеш.

"Иран и Россия в настоящее время находятся в исключительном в плане отношений положении, пожалуй, еще никогда в истории не было такого, когда эти две страны настолько сблизились друг с другом. Мы должны воспользоваться возможностью, мы должны составить долгосрочный план, чтобы это сотрудничество продолжалось и далее уже при других обстоятельствах", - поведал Манеш, передает РИА Новости.

Также Иран заинтересован в том, чтобы создавать с Россией совместные предприятия по производству автомобильных запчастей.

"Было бы очень хорошо создавать совместные производства с участием российских и иранских инвесторов, банков, в том числе и создавать предприятия по производству деталей для рынков двух стран. Это возможно", - сказал Манеш, отметив, что иранские производители готовы сотрудничать с российскими по нескольким направлениям.

"Первое из них – это экспорт автозапчастей, необходимых РФ, второе – импорт нужных нам автозапчастей из России, таких как автомобильные двигатели, детали автомобильных тормозов, и третье, наиболее важное - производство совместных автомобилей", - сказал Манеш, отметив: в автомобиле используется около трех тысяч деталей, Иран производит около двух - двух с половиной тысяч. "Конечно, мы должны объединить возможности обеих стран", - добавил Манеш.