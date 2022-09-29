В столичном регионе будет сыро, но потеплеет

29 сен. 8:14

Сегодня в столичном регионе будет облачно с прояснениями и дождливо, однако воздух прогреется до плюс 14 градусов, - сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Погода сегодня обусловится теплым сектором атлантического циклона, поэтому будет облачно, ожидается небольшой дождь. В столице плюс 12-14, в Подмосковье плюс 10 -15 градусов", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

Ветер будет теплым, южным – его скорость составит 3-8 м/с, а атмосферное давление будет расти и составит 745 мм рт ст, - добавил синоптик.