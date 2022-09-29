Хоккейные сборные России и Беларуси могут допустить к международным соревнованиям

29 сен. 7:58

На конгрессе Международной федерации хоккея планируют обсудить вопрос возвращения российской и белорусской сборных на международные соревнования.

Пока решения, в каком дивизионе начнут выступать сборные РФ и Белоруссии в случае их возвращения, нет, но организация рассматривает различные варианты, - рассказал президент федерации Люк Тардиф, передает ТАСС.

Полугодовой конгресс IIHF откроется сегодня, 29 сентября, и будет проходить по 1 октября в турецком городе Белек. Там также должны будут утвердить места проведения чемпионатов мира в различных возрастных категориях и дивизионах.