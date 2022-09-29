Меликов: беспорядки в Дагестане – дело рук спецслужб Украины

29 сен. 7:44

Нарушение общественного порядка в Дагестане спровоцировали украинские спецслужбы, - заявил глава региона Сергей Меликов.

"Сегодня вполне обоснованно мы имеем информацию о том, что эти соцсети регулируются центром идеологических и психологических операций главного управления разведки сил специальной операции Вооруженных сил Украины. Не напрямую, конечно, не из Киева. Я хочу, чтобы дагестанцы поняли, кто их к этим акциям призывает", - заявил глава региона, передает РИА Новости.

Ранее мэр Махачкалы Салман Дадаев призывал местных жителей не поддаваться на провокации "лиц, занимающихся антигосударственной деятельностью", а глава Дагестана Сергей Меликов выразил мнение, что несогласованные акции "управлялись из-за рубежа".