СМИ: в Турции может быть создан новый банк под платежную систему "Мир"

29 сен. 7:14

Турция может создать новый банк или центр расчетов для работы с картами российской платежной системы "Мир", - предположил директор Российско-турецкого делового совета (РТДС) Алексей Егармин, пишет газета "Известия".

Турецкая сторона рассматривает альтернативы для проведения финансовых операций с системой "Мир", в числе которых создание банка, который не будет зависеть от санкционного давления со стороны США и ЕС.

"Возможно, это будет специальный банк, либо специальная система на основе расчетов в блокчейне или закрытый клиринг. Возможно, обособленный центр для расчетов. Мы ищем и в ближайшие дни представим - это позиция Турции", - сообщил директор РТДС, передает ТАСС.

Напомним, частные турецкие банки Is Bankasi и Denizbank 16 сентября объявили о приостановке приема карт "Мир" вслед за заявлением Минфина США о намерении вводить санкции за поддержку попыток РФ расширить использование своей платежной системы за рубежом. Накануне турецкий телеканал NTV сообщил, что госбанки приняли решение о выходе из российской платежной системы, однако оно еще официально не оглашено.