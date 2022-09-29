Исследование: только 10% россиян летом предпочли цивилизованный отдых

29 сен. 6:44

Социологи опросили 1600 граждан старше 18 лет и выяснили, что лишь 10% из тех, кто уезжал в отпуск, обращались в туркомпании. В 2019 году так делали в два раза больше путешественников, - сообщает ВЦИОМ.

Что касается программы Ростуризма по отбору национальных туристических маршрутов, то о них хорошо знают лишь 9% опрошенных. Чаще это люди от 60 лет, здесь число информированных о программе достигает 14%. Реже всего это люди от 25 до 34 лет: среди них об этой программе осведомлены только 4%, - передает РИА Новости.

Больше половины, 52% опрошенных, что-то слышали об инициативе Ростуризма, а 37% не знали о ней вообще.