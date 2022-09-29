Россия собирает заседание СБ ООН в связи с диверсиями на газопроводах

29 сен. 6:29

Россия настаивает на всестороннем и объективном изучении обстоятельств атак на "Северные потоки", - заявило российское посольство в Вашингтоне.

Генеральная прокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма после повреждений газопроводов "Северный поток". Первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против газопровода "Северный поток" назначено на 22.00 мск пятницы.

"Мы настаиваем на необходимости всестороннего и объективного изучения обстоятельств беспрецедентных атак на российские трубопроводы. Для обсуждения этого вопроса Российская Федерация созывает внеочередное заседание СБ ООН", - отмечается в заявлении, передает РИА Новости.

В понедельник, 26 сентября, инциденты произошли сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу - были обнаружены две утечки газа на "Северном потоке-1" и одна на "Северном потоке-2" в районе острова Борнхольм. Германия, Дания и Швеция не исключают целенаправленную диверсию.