Астана лидирует по числу новых заболевших коронавирусом

29 сен. 6:12

За минувшие сутки в Казахстане было зарегистрировано 95 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, - сообщили сегодня в комитете санитарно-эпидемиологического контроля. Днем ранее в стране было выявлено 89 вновь заболевших.

Лидером по числу новых пациентов остается столица – в Астане было выявлено 20 новых инфицированных, в Карагандинской области – 17, в Акмолинской области – 14, в Костанайской области – 11, в Алматы – 10, - передает Sputnik Казахстан.

В остальных регионах страны число новых заболевших не превышает четырех человек.

Всего в Казахстане с марта 2020 года подтверждено 1 393 468 случаев коронавирусной инфекции. Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации, все регионы и мегаполисы страны находятся в "зеленой" зоне.