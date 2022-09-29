Эрдоган рассчитывает на приоритетную поставку сельхозпродукции в бедные страны

29 сен. 5:25

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган надеется, что поставляемая по Черному морю сельскохозяйственная продукция прежде всего будет идти в бедные страны. Об этом он заявил в эфире телеканала CNN Turk.

"К сожалению, 80% ушло богатым странам, это вызвало серьезное беспокойство Путина. Надеюсь, что в дальнейшем мы сможем поставлять сельхозпродукцию бедным странам", - цитирует турецкого лидера ТАСС.

Напомним, 22 июля в Стамбуле представители Турции, Украины, России и ООН подписали соглашение о создании зернового коридора по вывозу по Черному морю сельскохозяйственной продукции из Украины. Вывоз сельхозпродукции контролируется Совместным координационным центром (СКЦ) в Стамбуле.