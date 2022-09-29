Ближний Восток вооружается западными истребителями

Государства по всему Ближнему Востоку заказывают большое количество истребителей поколения 4++, которые производят США и Европа. Недавние заказы демонстрируют, что современных вооружений в нестабильном регионе становится всё больше. По данным Forbes, продажи Западом передовых истребителей на Ближний Восток, в частности арабским странам Персидского залива, начались давно. В конце 1990-х Объединенные Арабские Эмираты заказали 80 истребителей F-16 Block 60 - более усовершенствованных, чем F-16, которые используются американскими ВВС.

В 2010 году администрация Барака Обамы одобрила продажу 84 передовых F-15 Саудовской Аравии в рамках сделки на рекордные $60 млрд. Администрация Дональда Трампа настаивала на еще более масштабных продажах оружия в регион. Она собиралась заключить соглашение на поставку ОАЭ 50 бомбардировщиков 5-го поколения F-35 Lightning II, оснащенных технологией стелс, и 18 дронов MQ-9 Reaper стоимостью $23 млрд. Абу-Даби приостановил переговоры по соглашению в декабре 2021 года, сославшись на ”технические требования, суверенные операционные ограничения и анализ рентабельности”. Если в конечном счете сделка будет аннулирована, то Израиль в обозримом будущем, скорее всего, останется единственной страной на Ближнем Востоке, у которой в арсенале есть F-35, бомбардировщики 5-го поколения.

До недавнего времени Турция участвовала в программе по развитию и приобретению F-35 (Joint Strike Fighter program) и собиралась закупить 100 F-35A для собственных ВВС. Однако участие страны в программе было приостановлено, а возможность приобрести бомбардировщики ограничена в связи с покупкой российской системы ПВО С-400. Вместо воздушных средств 5-го поколения Абу-Даби и Анкара решили заказать передовые истребители поколения 4++. В декабре 2021 года ОАЭ заказали у Франции 80 современнейших многоцелевых истребителей Дассо ”Рафаль” F4 в рамках соглашения на $19 млрд - крупнейшего заказа на ”Рафали”. В октябре 2021 года Турция запросила 40 F-16 Block 70/72 - новейшую версию истребителя, а также 80 комплектов модернизации для уже стоящих на вооружении F-16. Сделка еще не была одобрена Вашингтоном.

Ирак заказал как минимум 14 ”Рафалей” для укрепления боеспособности своих ВВС. Вероятно, Багдад надеется заполучить ”Рафали”, оснащенные ракетами большой дальности Meteor класса ”воздух-воздух”, чтобы расширить ограниченные возможности существующего у Ирака парка F-16, которые были поставлены без американского аналога - ракет AIM-120.

Кувейт принимает поставки 28 Еврофайтеров ”Тайфун”, заказанных у Италии в 2016 году в рамках контракта на $8,7 млрд. Приобретенные ”Тайфуны” идут в новейшей комплектации Tranche 3 и оснащены радиолокационными станциями Captor-E с активными фазированными антенными решетками. Помимо Еврофайтеров Кувейт также получает 28 F/A-18E/F ”Супер Хорнет” в версии Block 3 в рамках сделки с США на $ 2,7 млрд.

Бахрейн закупил 16 новейших истребителей F-16 Block 70/72. 20 стоящих на вооружении истребителей F-16 Block 40 были модернизированы до последней версии, и теперь у королевства 36 ”Вайперов”. Бахрейн стал первым государством Персидского залива, закупившим F-16, и первой страной в мире, получившей модернизированный вариант Block 70. В начале 2022 года Иордания заказала как минимум 8 истребителей F-16 Block 70. В будущем Амман планирует обновить флот более старых F-16 - основу собственных ВВС.

Но закупки ни одной из стран не сравнятся с катарскими. На протяжении многих лет ВВС Дохи были одними из самых слабых в регионе: у страны было всего 12 французских Дассо ”Мираж” 2000 и шесть легких штурмовиков ”Альфа джет”. Но ситуация начала меняться в последнее десятилетие, особенно после того, как соседние государства объявили блокаду эмирата в 2017 году. За последние несколько лет Катар заказал целых 96 передовых истребителей поколения 4++ у трех разных западных поставщиков. Среди них 36 американских истребителей F-15QA (катарский стандарт), 36 французских ”Рафалей” и 24 Еврофайтера из Великобритании.

Египет значительно нарастил свои ВВС за последние семь лет, начав со сделки на приобретение 24 ”Рафалей”, в результате которой Каир стал первым иностранным покупателем премиальных французских истребителей. Очевидно, Каир остался доволен ”Рафалями”, поскольку в 2021 году он заказал еще 30 истребителей. Примерно в то же время Египет приобрел 46 российских МиГ-29М/М2. В 2018 году страна заказала более современные Су-35 ”Фланкер Э”. В этом году США заявили, что готовы продать Египту F-15, которые могут значительно увеличить боеспособность и без того сильных ВВС страны, особенно, если они будут поставлены вместе с ракетами AIM-120, которые Каир уже давно хочет заполучить.