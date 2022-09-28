В Таджикистан пришел американский фитнес UFC

28 сен. 23:56

В сентябре в Душанбе открылся первый фитнес-клуб американской сети UFC GYM. В торжественном церемонии открытия принял участие президент республики Эмомали Рахмон.

Фитнес-клуб построен таджикским предпринимателем Давроном Джураевым, который является председателем совета директоров компании FIFTYFIVE GROUP, а также председателем Федерации смешанных боевых искусств Республики Таджикистан (TAJMMAF).

UFC GYM объединяет мир ММА и фитнеса. В мире работает около 200 клубов UFC GYM. Зал UFC GYM Tajikistan преимущественно создан для занятий фитнесом. Жителям Душанбе доступны йога, тяжелая атлетика, сайклинг, аэробика, кроссфит, групповые и индивидуальные тренировки с профессиональными тренерами. Кроме того в клубе можно заниматься различными видами боевых искусств и единоборств как любителям, так и профессионалам. Организовано множество групповых секций для детей, а также отдельный женский зал.

Права на реализацию франшизы UFC GYM в Таджикистане, Казахстане и Узбекистане приобрел спортивный холдинг DOROB. Планируется открыть в Центральной Азии свыше 30 спорткомплексов UFC GYM.