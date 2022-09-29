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В Алматы открылась выставка "Жемчужина Приаралья"

В Алматы открылась выставка &quot;Жемчужина Приаралья&quot;

Центральный государственный музей Казахстана в Алматы принимает передвижную выставку "Аралбойы маржаны" ("Жемчужина Приаралья").

Выставка посвящена популяризации богатого историко-культурного наследия каракалпакского народа. В экспозицию вошло свыше 150 экспонатов Государственного музея истории и культуры Республики Каракалпакстан. Посетители увидят археологические и этнографические коллекции, национальные костюмы и украшения.

Выставка о традиционной культуре каракалпакского народа продолжит работу в Алматы до 6 октября.

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