Рейтинг вузов Узбекистана возглавил Ташкентский институт инженеров ирригации

29 сен. 0:33

В министерстве образования Узбекистана опубликовали очередной рейтинг высших образовательных учреждений, который составили специалисты Государственной инспекции по надзору за качеством образования и министерства высшего и среднего специального образования страны.

При составлении рейтинга учитывали уровень знаний студентами предметов по специальности, количество научных статей профессорско-преподавательского коллектива и мнение работодателей выпускников.

Лучшими в стране признаны Национальный исследовательский университет Ташкентского института инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Национальный университет Узбекистана, Ташкентский финансовый институт, Самаркандский государственный университет и Навоийский государственный горный институт, - передает Sputnik Узбекистан.

Специалисты также составили рейтинг научного потенциала вузов. Ведущие позиции заняли Международная исламская академия Узбекистана, Ташкентский государственный стоматологический институт, Ташкентский финансовый институт и Ташкентский педиатрический медицинский институт.