Когда в России закончатся нефть и газ

28 сен. 23:05

Технологически извлекаемых запасов нефти России хватит на 39 лет, газа – на 62 года, сообщил глава Роснедр Евгений Петров.

"По состоянию на 1 января этого года технологически извлекаемых запасов нефти у нас на 39 лет", - сказал он, отвечая на вопросы "Российской газеты".

По его словам, "это то, что с использованием сегодняшних технологий мы можем добыть".

Далее Петров добавил, что рентабельно извлекаемых запасов (тех, которые можно продать при уровнях цен конца 2021 года в $70-80 за баррель) должно хватить на 33 года.

По оценке главы Роснедр, технологически извлекаемых запасов природного газа стране должно хватить на 62 года.