Европейцы лишатся туалетной бумаги из России?

28 сен. 22:31

ЕС намерен запретить импорт ряда товаров, в том числе мыла, косметики и туалетной бумаги из России, сообщает Politico со ссылкой на предложение Еврокомиссии по новому пакету санкций.

По данным издания, предлагается запретить импорт косметических товаров, товаров для бритья, дезодорантов, мыла и туалетной бумаги.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель сообщил, что в рамках нового пакета санкций предложил расширить персональные ограничения против физлиц и организаций в связи с проведением референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.